Ferrara in Jazz dedica mostra à Amazônia

Durante sete meses, o palco receberá os principais protagonistas do jazz italiano e internacional, bem como jovens talentos, com mais de 80 eventos onde se sucederão diferentes sonoridades, desde as mais tradicionais até as contemporâneas e experimentais.

No programa, na primeira parte da temporada, estarão presentes artistas renomados como Ohad Talmor, Jerome Sabbagh, Dany Noel, Steph Richards, Trio Grande, Jim Snidero, Bill Carrothers, The Bad Plus, Joey Calderazzo, Arno Krijger, Florian Arbenz, Mark Giuliana, Eric Alexander, Vincent Herring, Fabrizio Bosso, Sullivan Fortner, Alessandro Presti, Vadim Neselovskyi, Roberto Gatto, Alexander Hawkins.

Na segunda metade do 25º aniversário, o calendário será enriquecido com músicos de renome como Michael Formanek, Jeff Ballard, Ethan Iverson, Marc Copland, Bobby Watson, Walter Smith III, Joel Frahm, Mark Turner, James Brandon Lewis, Goldings-Bernstein-Stewart.

Não faltarão iniciativas relacionadas à conscientização sobre questões sociais e às mudanças climáticas.

Em 9 de dezembro, durante o concerto do pianista ucraniano Vadim Neselovskyi, será apresentada a atividade do projeto Med Care for Ukraine, da Mediterranea Saving Humans.

Nos dias 22 e 23 de dezembro, o Torrione se tingirá de verde e amarelo com os sons da música brasileira e sediará a exposição "Amazônias", organizada por Mauro Cichetti, dedicada ao pulmão verde mais importante do mundo, revelado através das perspectivas de fotógrafos e pesquisadores brasileiros e italianos. (ANSA).