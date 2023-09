'Guinness' retira recorde histórico de alpinista italiano

O livro se baseou no relato do cronista de alpinismo alemão Eberhard Jurgalski, que alega que o italiano não chegou ao topo do monte Annapurna (8.091m), no Nepal, na ascensão realizada em 1985 ao lado de seu compatriota Hans Kammerlander, 66.

Procurado pela ANSA, Messner disse que a decisão do "Guinness" é uma "bobagem". "Em primeiro lugar, eu nunca reivindiquei nenhum recorde, por isso não podem tirar o reconhecimento de nada. Além disso, as montanhas mudam.

Passaram-se quase 40 anos, e se alguém subiu no Annapurna, certamente fomos Hans e eu", declarou.

O site do "Guinness World Records" agora coloca o americano Edmund Viesturs, 64, como primeira pessoa a ter escalado todos os 14 picos com mais de 8 mil metros, feito alcançado entre 1989 e 2005.

"Ninguém que entende de alpinismo colocaria em dúvida nosso feito. Jurgalski não sabe nada e quer aparecer sem ter a mínima competência", rebateu Messner. No entanto, o italiano ressaltou que o alpinismo "não é um esporte e, por isso, não existem competições nem vencedores".

Kammerlander, por sua vez, admitiu que "não tem como ter certeza absoluta" de que eles chegaram ao topo do Annapurna em 1985.