Itália é 10º país que mais manda turistas ao Brasil

Como de hábito, o ranking é liderado pela Argentina (1,4 milhão), seguida por Estados Unidos (436.585), Paraguai (289.799), Chile (288.178), Uruguai (243.059), França (119.377), Portugal (110.655), Alemanha (97.099) e Reino Unido (85.378).

Entre janeiro e agosto de 2022, a Itália aparecia na 12ª posição, com 49.711 turistas.

Outro indício da recuperação do turismo internacional no Brasil é o volume de gastos de estrangeiros no país em agosto, que totalizou R$ 3,22 bilhões, maior valor para o período em 25 anos, segundo o Banco Central.

No acumulado de 2023, as despesas de turistas internacionais chegam a R$ 22,2 bilhões, alta de 38,7% sobre 2022 e de 7,6% na comparação com 2019, último ano pré-pandemia.

"Os viajantes internacionais estão voltando com força total ao Brasil", disse o ministro do Turismo, Celso Sabino. (ANSA).