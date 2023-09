Itália é maior país produtor de uvas de mesa da Europa

ROMA, 25 SET (ANSA) - A Itália produz cerca de 1 milhão de toneladas de uvas de mesa e por isso ocupa o primeiro lugar no setor em toda a Europa, revelou uma pesquisa nesta segunda-feira (25).

A região de Puglia, no sul da Itália, é onde se concentra 60% da produção das uvas, seguida da Sicília, com 35%, e da Basilicata, com 5%.