Itália elegerá melhor gelato de Tiramisù do mundo em outubro

SÃO PAULO, 25 SET (ANSA) - Por Luciana Ribeiro - A Itália sediará a primeira edição do "World Best Tiramisù Gelato", competição destinada a escolher o melhor sorvete de tiramisù do mundo, no próximo dia 6 de outubro.

A disputa será realizada em Loggia dei Cavalieri, um dos edifícios mais representativos do centro histórico de Treviso, às 18h30 (horário local), e poderá ser acompanhada gratuitamente. Ao todo, são 12 concorrentes.