Itália protesta contra Alemanha por apoio a ONG do Mediterrâneo

A iniciativa provocou incômodo no governo Meloni, que acusa as ONGs do Mediterrâneo de agirem como "fator de atração" para migrantes e refugiados, embora elas sejam responsáveis por menos de 10% dos deslocados internacionais que chegam ao país por via marítima.

"Fiquei surpresa ao saber que seu governo, de forma não coordenada com o governo italiano, teria decidido apoiar com recursos relevantes organizações não governamentais que atuam no acolhimento a migrantes irregulares em território italiano e em socorros no Mar Mediterrâneo. Ambas as possibilidades suscitam interrogações", diz a carta de Meloni para Scholz.

O documento é datado de 23 de setembro e também afirma que "é lícito se perguntar" se repasses para ONGs de acolhimento não devem ser voltados a projetos "em território alemão, em vez da Itália".

"É amplamente conhecido que a presença no mar de embarcações de ONGs tem um efeito direto de multiplicação das partidas de embarcações precárias, que resulta não apenas em um fardo adicional para a Itália, mas, ao mesmo tempo, aumenta o risco de novas tragédias no mar", acrescenta a premiê.

O governo italiano já instituiu no início do ano um decreto que limitou as atividades de ONGs do Mediterrâneo, que agora só podem realizar um resgate por missão e frequentemente são orientadas a levar os náufragos para portos distantes, reduzindo seu tempo nas áreas mais críticas.

Mesmo assim assim, o número de chegadas à Itália segue em alta e já totaliza 133 mil em 2023, quase o dobro do mesmo período do ano passado.