Itália vai lançar pacote de R$ 6,8 bi em ajuda para famílias

ROMA, 25 SET (ANSA) - O Conselho dos Ministros da Itália aprovou, em reunião nesta segunda-feira (25), um pacote de medidas de apoio às famílias no valor de 1,3 bilhão de euros (R$ 6,85 bi).

Segundo fontes do Executivo, entre as medidas que serão lançadas estão a prorrogação e o reforço das ações para reduzir o custo das contas de energia para as famílias, além de subsídios para os transportes.