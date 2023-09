Lula recebe premiê do Vietnã e defende Sul Global

(ANSA) - BRASÍLIA, 25 SET - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta segunda-feira (25), em Brasília, o primeiro-ministro do Vietnã ,Pham Minh Chính, no âmbito da estratégia do Brasil de aproximar os países do Sul Global. "Somos dois países do Sul Global comprometidos com a paz, o multilateralismo, o desenvolvimento sustentável e o combate à fome e à pobreza", disse Lula ao receber o governante vietnamita.

O presidente também "agradeceu o apoio" do Vietnã ao pleito brasileiro por uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU.