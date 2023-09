Meloni celebra 1º ano de governo: 'Itália é mais confiável'

"Há um ano, em 25 de setembro, veio uma indicação clara dos italianos: um governo de centro-direita liderado pelos Irmãos da Itália. Demos tudo para alcançar a vitória, conscientes de que este não seria um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida", escreveu ela.

Meloni revelou que, depois de um ano, não tem vontade de fazer orçamentos, porque isso cabe aos cidadãos, mas pode dizer uma coisa: "prometi entregar uma Itália melhor do que a recebi e posso afirmar que hoje a nossa nação é mais credível, estável e ouvida".

"Estou satisfeita com os resultados alcançados, a começar pelos dados econômicos que nos dão o número recorde de pessoas empregadas e de contratos estáveis", afirmou.

A premiê italiana lembrou ainda de todos os recursos que concentrou para ajudar as famílias e as empresas e nas medidas que ativou em matéria de segurança e legalidade. Além disso, enfatizou que a Itália está crescendo mais do que a média europeia e está orgulhosa disso.

A expectativa é de que o próximo ano do governo Meloni seja "muito importante", com as "grandes reformas de que esta nação necessita", incluindo as reformas fiscal, constitucional, da justiça e do mérito, particularmente nas escolas.

"Temos muito trabalho pela frente, mas é isso que faremos no cumprimento dos compromissos assumidos com os italianos. A Itália nos escolheu e não a trairemos", concluiu. (ANSA).