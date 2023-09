Osimhen pede desculpas a técnico do Napoli após protesto

Nas imagens da saída do artilheiro, é possível vê-lo gesticulando, gritando com Garcia em francês e fazendo repetidamente o número dois com uma das mãos. O atleta gostaria que ele e Khvicha Kvaratskhelia, que também havia sido substituído, fossem mantidos em campo para tentar buscar a vitória sobre o Bologna.

Além da reclamação com o treinador, Osimhen desperdiçou um pênalti e acertou a trave em um arremate, mas graças ao goleiro Lukasz Skorupski, que desviou a trajetória da bola com as pontas dos dedos.

As saídas de Osimhen e Kvaratskhelia foram amplamente criticadas pelos torcedores do Napoli, que pedem incansavelmente a saída de Garcia nas redes sociais. Os fãs presentes em Bolonha zombaram das decisões do francês.

Vale destacar que Kvaratskhelia também ficou incomodado com sua saída durante o jogo contra o Genoa, que terminou 2 a 2, tendo também manifestado sua insatisfação ao treinador.

O pedido de desculpas de Osimhen ocorreu em Castel Volturno, onde os napolitanos já se preparam para o jogo da próxima quarta-feira (27) diante da Udinese, no estádio Diego Armando Maradona. (ANSA).