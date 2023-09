Roteiristas de Hollywood chegam a acordo que pode encerrar greve

"Podemos dizer, com grande orgulho, que este acordo é excepcional, com ganhos significativos e proteções para roteiristas em todos os setores", diz um comunicado no site do sindicato.

"O que resta agora é que nossa equipe garanta que tudo o que concordamos seja codificado na linguagem final do contrato", acrescentou.

A entidade, porém, orientou todos os seus associados a não retornarem ao trabalho até que os termos da negociação sejam finalizados e o sindicato autorize. O acordo ainda precisa ser votado e aprovado durante comitê.

"Para ser claro, ninguém retornará ao trabalho até que seja especificamente autorizado pelo sindicato. Ainda estamos em greve. Mas, a partir de hoje, suspendemos os protestos do WGA", conclui a carta.

Desde maio passado, Hollywood enfrenta sua maior manifestação trabalhista desde os anos 1960 e, a partir de julho, passou a ter apoio do Sindicato dos Atores (SAG), que parabenizou o WGA pelo acordo provisório, mas afirmou que continua em greve até que seus produtores realizem suas próprias negociações, que foi cancelada em meados de julho.

"Enquanto ficamos ansiosos para conferir o acordo provisório do WGA e da AMPTP, continuamos comprometidos em atingir os termos necessários para nossos membros", concluiu o SAG, em nota.