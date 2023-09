Silvio Berlusconi aprovaria desempenho do Monza, diz Paolo

Até o momento, o time conquistou cinco pontos no Campeonato Italiano e ocupa a 14ª colocação.

"Esses pontos, em relação ao zero do ano passado depois de cinco turnos, nos compensarão por aqueles que talvez não consigamos replicar com os grandes. Ano passado fizemos seis com a Juve, quatro com a Inter e três com o Napoli", disse Paolo.

"É um belo Monza, com um belo jogo. Que era gostado e seria gostado por Silvio. Quando precisou escolher um jogador entre seus preferidos, Silvio falou de Colpani. E estamos vendo o que está fazendo, demonstrando o quanto meu irmão entendia de futebol", relembrou.

Silvio Berlusconi comprou o time em 2018 e garantiu a subida da equipe biancorossa da terceira para a primeira divisão.

A estratégia do empresário foi dando certo aos poucos, dando segurança financeira ao instável time biancorosso, e o colocou no mapa do futebol italiano.

O ex-premiê da Itália morreu em junho, aos 86 anos, vítima de uma leucemia. (ANSA).