Técnico da Juventus banca Szczesny como titular após falhas

TURIM, 25 SET (ANSA) - O técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, garantiu nesta segunda-feira (25) que Wojciech Szczesny continuará sendo o goleiro titular da equipe, mesmo depois do erro cometido na derrota para o Sassuolo.

A falha do polonês aconteceu logo no início do duelo em Reggio Emilia. Na ocasião, o atacante Armand Laurienté experimentou chutar de fora da área, mas o goleiro espalmou a bola para dentro do próprio gol.