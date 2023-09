Termina velório do ex-presidente da Itália Giorgio Napolitano

ROMA, 25 SET (ANSA) - Terminou o segundo e último dia de velório do ex-presidente da Itália Giorgio Napolitano, morto em 22 de setembro, aos 98 anos de idade.

O espaço montado na sede do Senado, em Roma, foi fechado ao público pouco depois das 16h (horário local), enquanto o funeral - laico e com honras de Estado - está programado para 11h30 desta terça-feira (26), no plenário da Câmara dos Deputados.