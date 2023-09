Tomar café é 'luxo' cada vez mais caro na Itália

ROMA, 25 SET (ANSA) - Um dos "ritos" mais apreciados pelos italianos está cada vez caro. A pausa para tomar um café custa atualmente cerca de 720 milhões de euros por ano a mais do que em 2021, revelou um estudo da Assoutenti, que fez um mapa do custo do expresso consumido na Itália nos últimos dois anos.

"Em relação há dois anos, hoje o café consumido no bar custa em média 11,5% a mais, com o expresso passando de uma média nacional de 1,04 euros em 2021 para os atuais 1,16 euros", analisa a associação.