UE media rescaldo do conflito em Nagorno-Karabakh

Uma situação difícil que hoje (25) também registrou novas vítimas na explosão de um depósito de combustíveis na região, o que preocupa as chancelarias ocidentais, que temem uma escalada adicional após o conflito ucraniano às portas da Europa, e que será tema de discussão amanhã (26) em uma reunião específica.

Segundo informações de fontes europeias, os conselheiros nacionais de segurança da Armênia, Azerbaijão, França e Alemanha se reunirão com o representante especial da UE para o Cáucaso Meridional, Toivo Klaar.

O encontro será sediado em Bruxelas, com a presença do conselheiro nacional de segurança do Conselho da UE, Simon Mordue.

O objetivo da reunião é fazer um balanço da situação atual e preparar uma possível reunião dos líderes em Granada, onde será realizada a Cúpula da Comunidade Política Europeia, em 5 de outubro.

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan também está envolvido, tendo chegado à região azeri de Nakhichevan, localizada entre a Armênia e o Irã e na fronteira com a Turquia, para se encontrar com seu homólogo Aliev. Uma parada de forte valor simbólico para o líder de Ancara, que desempenha um papel importante nesta parte do Cáucaso.

A Rússia, por sua vez, é uma convidada indesejada. Moscou, que considera o Cáucaso como seu território e implantou uma força de paz nesta região contestada há três anos, rejeitou veementemente as críticas feitas pelo primeiro-ministro armênio Nikol Pashinian no dia anterior, alegando "ataques inaceitáveis contra a Rússia" para se absolver de seus "fracassos".