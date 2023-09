Velocista italiano Marcell Jacobs anuncia novo técnico

"Tenho o prazer de anunciar que meu novo técnico é Rana Reider. Eu vou treinar principalmente na Flórida, em Jacksonville, com atletas de nível mundial como Andre De Grasse, Trayvon Bromell, Abdul Hakim Sani Brown e Marvin Bracy", disse o velocista.

Em uma entrevista recente ao jornal Gazzetta dello Sport, Jacobs havia confirmado que a interrupção da colaboração com Camossi foi uma "decisão difícil", principalmente pelos "belos momentos" compartilhados com o antigo técnico.

Desconhecido do grande público até pouco antes das Olimpíadas, o atleta de 28 anos, que é natural de El Paso, no Texas, foi alçado ao panteão o esporte italiano após faturar o ouro nos 100 metros rasos do atletismo em Tóquio, resultado inédito para o país europeu. Jacobs também foi campeão olímpico no revezamento 4x100 metros. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.