Argentina confirma compra de 8 helicópteros AW109 da Leonardo

As informações constam em uma nota oficial que anuncia, como foi antecipado pela ANSA, que o documento foi assinado pelo ministro da Defesa argentino, Jorge Taiana, no âmbito de sua visita à fábrica da Leonardo, em Milão, no último dia 22 de setembro.

A nota destaca que os helicópteros "permitirão reforçar a capacidade da Marinha militar argentina nas operações de patrulhamento da Zona Econômica Exclusiva".

Os AW109 serão destinados às quatro unidades navais de tipo Gowind que desempenham funções de controle e vigilância no interior das 200 milhas marítimas da costa argentina.

A cooperação entre Argentina e Itália em matéria de defesa, destaca a nota, remonta a 1992, quando foi assinado um acordo de cooperação que entrou em vigor em 1997.

Durante sua recente visita à Itália, conclui o comunicado, "o ministro argentino Taiana foi recebido também por seu homólogo italiano, Guido Crosetto, com quem discutiu o reforço da cooperação nos setores da produção e defesa, de treinamento e de apoio antártico". (ANSA).