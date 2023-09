Brasil propõe fim de sanções contra Venezuela

O Brasil fez uma defesa de um entendimento entre as autoridades de Caracas e a oposição, tendo em vista as eleições presidenciais do ano que vem.

O próprio presidente Lula manifestou sua posição contra as sanções durante sua recente participação na cúpula UE-Celac (Comunidade dos Estados Latino-Americanos e do Caribe) em Bruxelas, Bélgica, em julho passado.

Lula restabeleceu relações com a Venezuela e recebeu Maduro no Palácio do Planalto em maio deste ano.

Durante a reunião desta segunda-feira (25), os representantes do governo brasileiro elogiaram o "aprofundamento do diálogo" entre Caracas e os "mecanismos de direitos humanos da ONU".

Além disso, o Brasil expressou sua preocupação com a situação dos direitos humanos na Venezuela mas não condenando o presidente Maduro. (ANSA).