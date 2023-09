Chocolates Baci Perugina ganham versão especial com café

PERUGIA, 26 SET (ANSA) - Os chocolates Baci Perugina vão ganhar uma edição especial com sabor de café, no qual "o aroma intenso da bebida une-se ao sabor suave do chocolate, criando um delicado equilíbrio no paladar".

A ideia na nova criação nasceu na escola de chocolate da fábrica San Sisto, em Perugia, local considerado um verdadeiro laboratório criativo onde a experimentação e a inovação são promovidas graças à sabedoria dos mestres chocolateiros.