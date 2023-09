Cidade italiana receberá tradicional 'Festival do Torrone'

CREMONA, 26 SET (ANSA) - A cidade de Cremona, na Itália, organizará no mês de novembro o histórico "Festival do Torrone", também conhecido como torrão no Brasil.

O evento, que acontecerá entre os dias 11 e 19 de novembro, terá degustações, showcooking, reconstituições históricas sobre o popular doce e outras atrações.