Destaque da Fiorentina, Nico González renova até 2028

"Como já havia dito, estou feliz por ficar aqui, jogar por esta cidade e com essa camisa. Quero agradecer ao diretor, ao presidente, ao treinador e aos meus companheiros que fizeram parte disso", disse Nico.

O novo camisa número 10 da Fiorentina rejeitou ofertas do Leicester City e do Brentford na janela de transferências passada, o que reforçou sua ligação com a equipe toscana.

González foi adquirido pela Viola junto ao Stuttgart, da Alemanha, por cerca de 24 milhões de euros e vem correspondendo com gols e assistências importantes. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.