Facebook exclui 45 mil conteúdos na Itália por 'desinformação'

ROMA, 26 SET (ANSA) - A gigante de tecnologia Meta removeu mais de 45 mil conteúdos do Facebook e 1,9 mil do Instagram por desinformação, na Itália, no primeiro semestre de 2023.

As informações constam em um relatório publicado pela Meta no âmbito do Código de Conduta da União Europeia contra a desinformação, publicado nesta terça-feira (26).