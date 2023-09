Festival dos Perfumes elege melhores fragrâncias do ano em Milão

MILÃO, 26 SET (ANSA) - "Narciso Rodriguez For Her Musc Noir Rose Eau de Parfum" e "Armani Code Parfum" são os melhores perfumes do ano, respectivamente para ela e para ele.

A chancela é do Prêmio Academia do Perfume 2023, o prestigioso reconhecimento às melhores fragrâncias do ano, entregue pela primeira vez em uma noite de evento aberto ao público, o Festival dos Perfumes, em Milão.