Funeral de Giorgio Napolitano em Roma é marcado por homenagens

"A escolha europeia foi uma escolha de campo de batalha, uma escolha de vida e uma escolha de liberdade", acrescentou Gentiloni, lembrando que, para o ex-presidente, a democracia na Itália, como na Europa, era antes de tudo o Parlamento".

Napolitano "viveu com preocupação o início do aumento dos fluxos migratórios, apelando a um compromisso europeu comum para os gerir e a políticas nacionais de inclusão e integração mais avançadas. Ele olhou com apreensão para a crise ucraniana, com os perigos da escalada", reforçou.

O ex-secretário de gabinete Gianni Letta também homenageou Napolitano, ressaltando que tanto ele quanto o ex-premiê da Itália Silvio Berlusconi, que morreu no dia 12 de junho, "poderão dizer o que não disseram aqui embaixo" quando "se encontrarem lá em cima" Napolitano era presidente quando Berlusconi foi forçado a renunciar ao cargo de primeiro-ministro em 2011, no auge da crise da dívida da zona euro. "Quando uma personalidade como Giorgio Napolitano morre, a perda é de todos", enfatizou.

Após os discursos, o caixão de Napolitano, coberto pela bandeira da Itália, deixou a Piazza Montecitorio entre aplausos dos presentes. Os primeiros a saírem da Câmara dos Deputados foram os familiares, entre eles a esposa do ex-presidente, Clio, seu filho Giulio e sua neta Sofia. A cerimônia durou pouco mais de uma hora.

O ex-presidente da Itália será sepultado no Cemitério Não-Católico de Roma, também conhecido como Cemitério Protestante. Os poetas britânicos John Keats e Percy Bysshe Shelley, o pintor russo Karl Briullov e o marxista italiano Antonio Gramsci também estão enterrados lá.

Napolitano lutava contra uma longa doença e faleceu em uma clínica de Roma, capital da Itália. Ele foi o 11º presidente na história da República Italiana e o primeiro a ser reeleito para um segundo mandato, abrindo um precedente que seria seguido por Mattarella, seu sucessor.