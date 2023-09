Juventus vence Lecce por 1 a 0 no Campeonato Italiano

TURIM, 26 SET (ANSA) - A Juventus venceu o Lecce por 1 a 0 na abertura da sexta rodada do Campeonato Italiano. O jogo aconteceu nesta terça-feira (26) no Juventus Stadium, em Turim.

Depois da derrota para o Sassuolo no último jogo, o time do técnico Massimiliano Allegri conquistou os três pontos com o gol do atacante Arkadiudz Milik aos 12 minutos do segundo tempo. O polonês entrou no time titular no lugar do sérvio Dusan Vlahovic por opção de Allegri.