Laura Pausini anuncia single em português com Tiago Iorc

"Há alguns anos numa viagem ao Brasil, descobri a música do Tiago Iorc através de uma amiga e me apaixonei. É um compositor muito apreciado e sempre que me perguntavam com quem gostaria de colaborar respondia sempre com o seu nome", explicou Laura.

"Ele descobriu que eu era fã e entramos em contato. Quando gravei a versão italiana de Durare, como se faz entre amigos, mandei minha demo para ele para saber o que ele achou e também se gostaria de cantar comigo", acrescentou, no anúncio divulgado nas redes sociais.

Segundo a italiana, a letra em português leva a assinatura do brasileiro: "Fico muito feliz com nossa música juntos e espero que vocês gostem tanto quanto nós! Obrigada meu amigo, e me perdoe por ter levado você à Suécia para fazer o clipe e ter sido comido vivo por mosquitos!".

"Durare/Durar" foi escrita pela própria cantora com Edwyn Roberts e Paolo Antonacci e produzida por Michelangelo e Paolo Carta. A balada trata de uma declaração de amor profunda e sincera que marca a passagem do tempo e as diferentes fases da vida.

Com 16 faixas inéditas, o disco chega ao mercado para celebrar os 30 anos de carreira da artista, cuja trajetória teve início no Festival de Sanremo de 1993 com a música "La Solitudine".

Entre 2023 e 2024, Laura Pausini estrelará sua turnê "mundial que, após as prévias especiais na Piazza San Marco e na Plaza de España, em julho passado, terá início na Itália em dezembro.