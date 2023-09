Lula defende compras governamentais em acordo UE-Mercosul

"A questão importante Nísia Trindade, ministra da Saúde, é que quando estamos prontos para assinar um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE) e tem uma coisa que eu já disse à UE que são as compras governamentais, porque só através das compras governamentais a gente pode fazer que as pequenas e meias empresas possam voltar grandes", afirmou o petista durante a live semanal "Conversa com o Presidente".

O petista é presidente temporário do Mercosul até dezembro e tem expressado sua intenção de fechar o acordo com a UE. Ele, inclusive, declarou hoje que seu governo deve desenvolver uma "indústria" de saúde para fornecer produtos ao Sistema Único de Saúde (SUS). (ANSA).

