Meloni e Macron discutem crise migratória em reunião em Roma

O governo italiano revelou que os dois líderes tiveram "uma longa e cordial reunião" e discutiram as principais questões internacionais".

Segundo o Palazzo Chigi, "a gestão do fenômeno migratório e as prioridades econômicas tendo em vista a cúpula "Med 9", em Malta, na próxima sexta-feira, e o Conselho Europeu informal, na semana que vem, em Granada" foram o foco.

Nas últimas semanas, a Itália tem enfrentado um aumento das chegadas de deslocados internacionais via Mar Mediterrâneo e viu a França reforçar seu efetivo para controlar o fluxo de migrantes na fronteira com o país.

O governo de Macron chegou a prometer ajuda à Itália, apesar de seu ministro do Interior, Gérald Darmanin, afirmar que a França não acolherá migrantes da ilha de Lampedusa.

Em novembro do ano passado, as relações entre Paris e Roma chegaram a ficar tensas após a Itália se recusar a receber os 230 migrantes que estavam a bordo do navio humanitário "Ocean Viking". Na ocasião, as autoridades francesas permitiram o desembarque no porto de Toulon. (ANSA).