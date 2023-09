Mulher encontra granada da 2ª Guerra Mundial dentro de armário em casa na Itália

Uma mulher encontrou uma granada de mão da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) na casa do próprio pai, localizada na região central de Milão, na Itália.

De acordo com as autoridades locais, a filha do homem acionou a polícia após ter achado o artefato explosivo dentro de um armário da sala de jantar do pai, que faleceu há um mês.

A granada de cor vermelha, modelo 35 SRCM (Società Romana Di Cesistenza Meccaniche), estava guardada em uma caixa de papelão.