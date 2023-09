Papa faz alerta contra ameaça nuclear: 'Todos somos perdedores'

O argentino enfatizou que "sob a ameaça das armas nucleares todos somos sempre perdedores".

Nos últimos dias, Jorge Bergoglio já havia voltado a criticar gastos com armamentos, além de admitir "frustração" pela falta de resultados concretos da missão de paz do Vaticano para encerrar a guerra em curso na Ucrânia.

Benin - Hoje, o argentino também expressou "dor" pelas 35 vítimas, incluindo duas crianças, do incêndio em Sèmè Kraké, no Benin, causado pela explosão de um depósito clandestino de contrabando de combustível.

Em um telegrama assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, o Papa revela ter recebido "com pesar a notícia do trágico incêndio e da perda de vidas que ele causou".

"Ele se une às famílias enlutadas, expressando sua solidariedade e pesar. Reza pelo repouso dos mortos, confiando-os à misericórdia de Deus, e pela cura dos feridos", concluiu.

(ANSA).