Papa Francisco faz chamada de vídeo com fiel indiana de 95 anos

Através do computador, os dois conversaram por cerca de quatro minutos, em inglês e malaiala, a língua mais falada em Querala, estado no sudoeste da Índia onde ela vive.

Segundo o portal Vatican News, os dois trocaram piadas, bênçãos e promessas de orações recíprocas.

O vídeo gravado com a conversa foi publicado em vários veículos de imprensa locais, como o The Times of India.

As imagens mostram o padre Thomas Kallukam, de uma igreja da região, atendendo à chamada, e o Papa pede que ele passe a ligação para Sosamma.

O pontífice foi cumprimentado por diversos parentes, que foram avisados da ligação e se reuniram na casa da senhora.

Francisco cumprimentou a mulher com a mão e disse, em inglês: "Saudações! Obrigado!". Depois, perguntou se ela estava bem e elogiou a educação dada ao monsenhor Koovakad.