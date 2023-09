Paraguai ameaça deixar negociações de acordo UE-Mercosul

ASSUNÇÃO, 26 SET (ANSA) - O presidente do Paraguai, Santiago Peña, afirmou que deixará as negociações entre o Mercosul e a União Europeia se as partes não chegarem a um acordo antes de dezembro, quando o Brasil entregará a liderança do bloco para Assunção.

O mandatário criticou o andamento das negociações antes mesmo de assumir a presidência do Mercosul, marcado para dia 6 de dezembro.