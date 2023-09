Partido de Salvini acusa Alemanha de apoiar invasão de migrantes

O co-porta-voz nacional da Europa Verde e deputado da Aliança Verde e Esquerda (AVS), Angelo Bonelli, disse: "Alguém lembre a Crippa que a Itália também estava invadindo aqueles países, então aliada da Alemanha. E que hoje seu partido é aliado e governa com os netos de [Benito] Mussolini".

Na segunda-feira (26), Meloni enviou uma carta ao chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, para protestar contra a decisão de Berlim de financiar uma ONG que realiza operações de resgate no Mediterrâneo.

Cerca de 790 mil euros (R$ 4,15 milhões) serão repassados pelo governo alemão para a entidade humanitária SOS Humanity, no âmbito de um programa de 2 milhões de euros (R$ 10,5 milhões) que também apoiará projetos de acolhimento a deslocados internacionais na Itália.

A iniciativa provocou incômodo no governo Meloni, que acusa as ONGs do Mediterrâneo de agirem como "fator de atração" para migrantes e refugiados, embora elas sejam responsáveis por menos de 10% dos deslocados internacionais que chegam ao país por via marítima.

O governo italiano já instituiu no início do ano um decreto que limitou as atividades de ONGs do Mediterrâneo, que agora só podem realizar um resgate por missão e frequentemente são orientadas a levar os náufragos para portos distantes, reduzindo seu tempo nas áreas mais críticas.

Mesmo assim assim, o número de chegadas à Itália segue em alta e já totaliza 133 mil em 2023, quase o dobro do mesmo período do ano passado. (ANSA).