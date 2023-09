Polícia faz nova operação em cidade palco de estupro na Itália

Essas medidas podem variar desde a detenção até à prisão domiciliar e à obrigação do grupo de comparecer regularmente à polícia. A operação foi feita após a análise de provas após a apreensão de telefones celulares de vários suspeitos.

"As detenções desta manhã são um sinal muito importante e a atenção não cessará", disse o prefeito de Caivano, Claudio Palomba.

A região foi alvo das atenções do país após um grupo de seis adolescentes estuprarem duas menores no Parque Verde de Caivano, um conjunto habitacional nos arredores de Nápoles e que nos últimos anos se caracterizou pela presença do crime organizado e pela violência.

No início do mês, a polícia italiana já havia deflagrado uma vasta operação na cidade, onde apreendeu até 44 mil euros, possivelmente lucro de atividades ilegais, coquetel molotov, projéteis e até animais exóticos. (ANSA).

