Presidente do Napoli é investigado em Roma por fraude contábil

ROMA, 26 SET (ANSA) - A Procuradoria de Roma abriu nesta terça-feira (26) uma investigação contra o presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, por fraude contábil relacionada à contratação do atacante Victor Osimhen.

O chefão do atual detentor do Scudetto está na mira da investigação como uma formalidade depois que os promotores de Nápoles enviaram à capital italiana os documentos reunidos sobre a aquisição do artilheiro nigeriano.