Suécia vence Itália por 1 a 0 na Women's Nations League

O resultado de 1 a 0 na partida disputada em Castel Di Sangro foi menos marcante do que a derrota sofrida em 29 de julho em Wellington, mas ainda certificou uma perda importante.

Apesar de um segundo tempo com a Itália em ascensão, na tentativa de recuperar o gol marcado por Rytting Kaneryd aos 14 minutos, a solidez das adversárias pesou para a derrota, após uma vitória na sexta-feira passada (22) contra a Suíça.

Apesar do resultado, Soncin elogiou a reação: "Estou extremamente feliz e orgulhoso com o que vi hoje em campo. As meninas jogaram de igual para igual, se não melhor, que a Suécia. Criamos 10 chances de gol, ficamos muito tempo no campo delas arriscando pouco ou nada. Um grande aplauso à equipe, que mostrou que realmente pode fazer muito. Houve coragem e essa é a base para começar nossa escalada".

Em 27 de outubro as azzurre enfrentarão a Espanha, seleção campeã do mundo. (ANSA).

