Túnel do Monte Branco ficará 9 semanas fechado para obras

As rotas alternativas indicadas para veículos leves são o túnel do Grande São Bernardo e, até o fechamento para a temporada de inverno, o Passo do Pequeno São Bernardo.

Os veículos pesados serão direcionados ao túnel de Fréjus.

Curiosamente, a galeria entre Piemonte e Savoia tinha sido fechada para caminhões por 12 dias após um deslizamento de terra na Maurienne (França) em 27 de agosto passado, o que congestionou o Monte Branco.

Isso também adiou em um ano a obra-teste de 15 semanas para reformar 600 metros de abóbada, inicialmente programada de 4 de setembro a 18 de dezembro.

Após a reabertura de Fréjus, na seção mais crítica da rodovia francesa A43, o tráfego fluía em uma única faixa por sentido.

Enquanto isso, no domingo passado (24), começaram as operações de limpeza do deslizamento de terra.