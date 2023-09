UE media plano de encontro entre líderes de Azerbaijão e Armênia

Bruxelas, que acompanha de perto a crise no Cáucaso meridional, anunciou que na reunião desta terça-feira (26) entre os conselheiros diplomáticos de Paris, Berlim, Erevan e Baku, junto do enviado da União Europeia para a região, Toivo Klaar, "houve uma intensa troca de opiniões sobre a importância de um possível encontro" entre os dois líderes, da Armênia e do Azerbaijão.

Isso pode acontecer na reunião da cúpula da Comunidade Política Europeia, prevista para o dia 5 de outubro, em Granada.

"São necessárias ações concretas e soluções de compromisso decisivas em todas as frentes do processo de normalização", disse um porta-voz do Conselho Europeu, destacando que o encontro na Espanha deve servir para os dois países reforçarem seus empenhos pela integridade e soberania de seus países.

A crise também está sob acompanhamento dos dois grandes atores regionais, a Rússia e o Irã, cujos presidentes, Vladimir Putin e Ebrahim Raisi, tiveram nesta terça uma "detalhada troca de visões sobre a situação".

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha segue em alerta para a região, falando em "tragédia absoluta" e crise humanitária no enclave, especialmente após a explosão em um depósito de combustíveis que matou, pelo que se sabe até o momento, 68 pessoas. (ANSA).