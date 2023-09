Último adeus a Fernando Botero será em 7/10, na Itália

Depois haverá o sepultamento das cinzas no cemitério municipal, ao lado da amada mulher Sophia Vari. A pintora de origem grega morreu em 5 de maio passado, no principado de Mônaco. Os dois se conheceram em um jantar em Paris, no início da década de 70, e foi amor à primeira vista, seguido de um casamento de 47 anos.

O filho do artista, Fernando Botero Zea, explicou que o amor de seu pai pela Itália era fundado em três questões: "Principalmente porque aqui, como jovem estudante em Florença, cidade ao centro de sua formação, descobriu a pintura renascentista, que o influenciou em seu trabalho".

Fernando Botero é considerado o maior artista plástico colombiano de todos os tempos. (ANSA).

