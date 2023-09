Veleiro italiano Amerigo Vespucci chega ao Brasil

Além do objetivo de oferecer atividades formativas aos estudantes da Academia Naval Italiana e do Colégio Naval, a chegada oferece aos brasileiros a oportunidade de visitar gratuitamente um veleiro histórico, que reúne a tradição marinheira com os símbolos da cultura italiana.

O navio, chamado na Itália de "mais bonito do mundo", aportará em Fortaleza em 4 de outubro, no cais 106 do Porto de Mucuripe, onde ficará até 8 de outubro.

A viagem será retomada tendo o Rio de Janeiro como próxima parada.

Durante a visita, a Embaixada da Itália no Brasil organizou uma série de iniciativas com as autoridades locais brasileiras para favorecer a intensificação das relações bilaterais entre Itália e Brasil a nível institucional, acadêmico, científico, tecnológico e cultural. (ANSA).

