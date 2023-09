Von der Leyen defende resposta conjunta da UE à crise migratória

O Ministério do Interior revelou na última segunda-feira (25) que 133.005 pessoas chegaram ao território italiano desde o início do ano até agora - quase o dobro das 69.806 que desembarcaram no mesmo período de 2022.

Em reação à nova crise, o governo da premiê Giorgia Meloni tem cobrado maior solidariedade da UE, algo que depende da vontade de cada Estado-membro. Entretanto, von der Leyen visitou Lampedusa e anunciou um plano de ação de 10 pontos para tentar combater o fenômeno.

Entre as iniciativas previstas estão a criação de corredores humanitários para gerar alternativas reais às chegadas ilegais, aumento das patrulhas e luta contra os traficantes, além do reforço de vigilância no mar, entre outras.

"A migração é um fenômeno que diz respeito a toda a UE e exige soluções europeias. Queremos apoiar os Estados-membros na gestão eficaz e humana da migração", declarou ela durante coletiva de imprensa, ao lado do primeiro-ministro da República Tcheca, Petr Fiala.

Von der Leyen aproveitou o momento e garantiu apoio, "em particular, no que diz respeito à recepção de refugiados ucranianos". "Propusemos um aumento das metas orçamentais em 15 bilhões de euros, especificamente para ajudar os países-membros na migração", concluiu. (ANSA).