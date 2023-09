Xi diz estar pronto para colaborar nas relações com Itália

Xi enfatizou "que tem grande consideração pelo desenvolvimento das relações" entre a China e a Itália e garantiu estar disponível para "colaborar com o presidente Mattarella para promover um desenvolvimento saudável e estável da parceria estratégica global", a fim de beneficiar os dois países e os seus povos.

Segundo a agência Xinhua, o líder chinês expressou suas "profundas condolências" a Mattarella e à família de Napolitano, enfatizando que o ex-presidente "era um político amplamente respeitado na Itália" No texto, ele ainda ressaltou que Napolitano estava "há muito tempo comprometido com a amizade entre China e Itália e com intercâmbios e cooperação mais fortes entre os dois países, dando uma contribuição positiva para a paz e o desenvolvimento no mundo". (ANSA).

