Argentina anuncia 'dólar Vaca Muerta' para setor de petróleo

BUENOS AIRES, 27 SET (ANSA) - O governo da Argentina anunciou a introdução de mais uma variação do câmbio oficial com o dólar, como medida para favorecer as exportações de petróleo e arrecadar mais para o Banco Central no contexto de uma grave crise de liquidez.

O "dólar Vaca Muerta", que foi assim batizado imediatamente pela imprensa local em homenagem à principal bacia de combustível bruto do país, valerá cerca do dobro do oficial.