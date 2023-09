Azerbaijão prende ex-premiê separatista de Nagorno-Karabakh

A causa da explosão em um depósito de combustível dois dias atrás permanece desconhecida, tendo resultado em pelo menos 68 mortos e 300 feridos, com 105 pessoas desaparecidas.

A Rússia, que mantém cerca de 2 mil soldados de paz no Nagorno-Karabakh, foi acusada por Erevan de não ter conseguido impedir a ofensiva azeri.

Alguns observadores acreditam que a guerra na Ucrânia distraiu Moscou do que está acontecendo no Cáucaso, onde Turquia, Estados Unidos e Irã competem para impor sua influência.

Ancara, anteriormente aliada do Azerbaijão, está ganhando posição de vantagem.

Na segunda-feira, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan encontrou-se com Aliyev no enclave azeri de Nakhichevan, em território armênio, na fronteira com a Turquia.

Os dois líderes não escondem o sonho de criar uma ligação terrestre através do território armênio, o chamado Corredor de Zangezur, para unir Nakhichevan - e, portanto, a Turquia - ao Azerbaijão, o que daria a Ancara uma projeção até o Mar Cáspio.