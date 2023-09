Brasileira encontrada morta na Itália se afogou, aponta laudo

A turista brasileira estava na Sardenha para participar de um congresso internacional de ecopsicologia e se hospedava em um camping no balneário de Is Arenas, em Narbolia, província de Oristano.

Em um horário ainda incerto, mas provavelmente de madrugada, ela teria saído para tomar um banho de mar após ter participado de uma festa e não voltou.

A água estava agitada, e Rios pode ter perdido o equilíbrio por conta da força das ondas. Uma das hipóteses dos investigadores é de que ela tenha passado mal durante o banho de mar e, por causa da força das ondas, não conseguiu sair e se afogou.

O corpo da vítima será devolvido em breve à família. De acordo com nota enviada ao portal UOL, o Ministério das Relações Exteriores reforçou que, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Roma, presta assistência aos familiares. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.