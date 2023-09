Comercial de supermercado causa controvérsia na Itália

Ela compra um pêssego no supermercado para dar de presente ao pai em nome da mãe, que não sabe de nada, buscando reaproximá-los.

Apesar das críticas sobre o modelo familiar estereotipado, a primeira-ministra definiu o vídeo como "belo e tocante", como escreveu nas redes sociais.

A presidente da Comissão Parlamentar para a Infância e a Adolescência, Michela Vittoria Brambilla, concordou: "O desconforto psicológico de crianças filhas de casais separados é muitas vezes desconsiderado. Esselunga liga o farol sobre isso: é ótimo que a atenção sobre o tema seja levantada por uma empresa que administra a primeira cadeia de mercados da Itália, radicada no centro e no norte do país, onde tradicionalmente os casamentos 'seguram menos'".

Outro conservador, o vice-premiê e ministro dos Transportes, além de líder do partido Liga, Matteo Salvini, disse: "Transformar uma propaganda em uma esplêndida mensagem de amor e família só merece sorrisos. Como alguém insulta e ri só porque não narra o modelo que gostariam?".

A oposição, porém, não se colocou contra o vídeo. A secretária do Partido Democrático (PD), Elly Schlein, não se pronunciou: "Não querendo decepcioná-los, mas não assisti".

O líder da sigla Ação criticou apenas a polêmica em si: "Hoje a roda da perda de tempo da política italiana parou nesse comercial. O que nos diz essa propaganda? Nada além do fato de que Esselunga sabe fazer seu trabalho. Somos um bando de descerebrados e merecemos a extinção". (ANSA).