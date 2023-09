Coreia do Norte expulsa soldado americano que desertou

"O órgão competente decidiu expulsar o soldado do Exército americano que se intrometeu ilegalmente no território da Coreia Popular. A investigação sobre ele foi encerrada", informou a Kcna.

O jovem soldado enfrentava acusações de agressão na Coreia do Sul e estava prestes a ser enviado de volta para o Texas, para ser removido do Exército, quando entrou na Coreia do Norte.

Segundo Pyongyang, ele admitiu ter "entrado ilegalmente porque nutria rancor contra os maus-tratos desumanos e a discriminação racial no interior do Exército americano, e estava desiludido pela desigualdade da sociedade americana".

No mês passado, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, declarou que a Coreia do Norte poderia querer usar o militar como "instrumento de propaganda ou moeda de troca".

No entanto, King já está sob custódia americana e uma autoridade dos EUA informou que o país não fez nenhuma concessão em troca da soltura dele.

Segundo a mesma fonte, a China ajudou a facilitar o trânsito do americano: "Pequim não teve nenhum outro papel se não o de colaborar com a passagem de King a seu território". A Suécia também participou da interlocução da operação.