Corpo de mafioso Matteo Messina Denaro é sepultado na Itália

Vincenzo Panicola, marido de Patrizia Messina Denaro, que está presa junto com sua irmã Rosália, e alguns sobrinhos do mafioso também estiveram presentes no enterro.

Fotógrafos e jornalistas se aglomeraram em frente ao cemitério, mas foram mantidos à distância pela polícia, que fechou todas as entradas e isolou todo o perímetro do local. O carro funerário, inclusive, precisou optar por um percurso diferente do tradicional e foi escoltado pelas autoridades italianas.

Após o enterro, a capela da família foi trancada novamente e nenhum buquê de flores foi colocado no túmulo de Messina Denaro.

A cerimônia ocorreu sem a presença de sacerdotes, já que a Igreja veta funerais religiosos aos mafiosos e, de qualquer forma, Denaro já havia deixado escrito que não queria.

Entretanto, ontem, três freiras foram até o necrotério do hospital de L'Aquila para rezar diante do corpo do mafioso, mas foram barradas pela polícia.

"Sabemos muito bem quem ele foi e os crimes que cometeu, mas ainda é um filho de Deus. Foi-lhe negado um funeral religioso, tudo bem. Mas lembre-se que toda alma tem o direito de ser salva", lamentaram as irmãs ao jornal Corriere della Sera.