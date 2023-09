Corte destrava processo contra egípcios por morte de italiano

O caso foi suspenso pelo Tribunal de Roma em outubro de 2021, devido à falta de confirmação de que os réus foram avisados sobre o julgamento, decisão que sempre provocou irritação da família Regeni.

Em declaração à imprensa, o procurador de Roma Francesco Lo Voi expressou "grande satisfação" pela sentença da Corte Constitucional. "De resto, esperemos as motivações para decidir como proceder", acrescentou.

Já a família de Regeni disse que sempre achou "repugnante" que o processo não pudesse avançar por causa do "obstrucionismo da ditadura" do presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi.

"Agradecemos a todas as pessoas que apoiaram nosso percurso em direção à verdade e à justiça", declarou a família.

O caso - O Ministério Público de Roma acusa o general Tariq Sabir e os coronéis Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, todos agentes dos serviços secretos egípcios, de sequestro qualificado, homicídio qualificado e lesões corporais qualificadas, mas eles nunca responderam às notificações da Justiça italiana.

Regeni vivia no Cairo, capital do Egito, para preparar uma tese sobre sindicatos independentes para a Universidade de Cambridge, mas desapareceu no dia 25 de janeiro de 2016. Ele havia sido visto pela última vez em uma linha de metrô, e seu corpo só foi encontrado mais de uma semana depois, com evidentes sinais de tortura.